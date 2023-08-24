Trump'la birlikte Georgia davasında sanık olan bir kişi daha teslim oldu

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:00

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve 18 kişinin 2020’de düzenlenen başkanlık seçiminde Georgia eyaletindeki sonuçlara müdahale etmekle suçlandığı davada Trump'ın eski avukatı Rudolph Giuliani Fulton County Hapishanesi’nde yetkililere teslim oldu.

Mahkeme kayıtlarına göre, eski bir federal savcı ve eski New York belediye başkanı olan Giuliani için 150 bin dolar kefalet belirlendi. Giuliani'ye ayrıca davada suçlanan diğer 18 sanık ya da tanıkları etkilememe talimatı verildi. Giuliani Fulton County Hapishanesi’nde yaptığı açıklamada, dava iddianamesini "adli komedi" olarak niteleyerek "Bu, anayasaya yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.



41 FARKLI SUÇLAMA



2020 başkanlık seçimlerinde Georgia’daki sonuçlara müdahale iddiası ile hazırlanan 98 sayfalık iddianamede Trump ve diğer 18 sanığa toplamda 41 farklı suçlama yöneltilmişti. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası öngören şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı.

TESLİM OLMALARI İÇİN SÜRE VERİLMİŞTİ



Trump dahil 19 kişiye teslim olmaları için cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar süre verilmişti. Dava kapsamında suçlanan isimlerden olan Trump'ın eski avukatları John Eastman, Kenneth Chesebro, Ray Smith ve Sidney Powell ile Sidney Powell için çalışan Scott Hall Fulton County Hapishanesi’ne giderek yetkililere teslim olmuştu.

