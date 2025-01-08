Trump'tan Erdoğan açıklaması: 'Yapma dedim, o da yapmadı'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:33

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:46

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Florida’da Mar-a Lago’daki kulübünde salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Trump’a, ABD’nin Suriye’de 900 olarak bilinen asker sayısının geçen ay Savunma Bakanlığı’nca 2 bin olarak açıklanması sonrası, bu askeri kapasiteyi tutmaya devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi.

“Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu askeri stratejinin bir parçası. Ancak bu Türkiye ile ilgili” yanıtını veren Trump, sözlerine, “Türkiye 2000 yıldır farklı isimler ve farklı şekillerde o ülkenin peşinde. İçeriye (Suriye) giren insanlar Türkiye'den” diye devam etti.

“ERDOĞAN'DAN KÜRTLERİN PEŞİNDEN GİTMEMESİNİ İSTEMEDİM”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım. Sevdiğim, saygı duyduğum bir kişi. Sanırım o da bana saygı duyuyor” diyen Trump, Erdoğan’dan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin peşinden gitmemesini istediğini ve onun da bu ricayı yerine getirdiğini söyledi.

Bunun ne kadar süreceğini bilmediğini belirten Donald Trump, “Kürtlerin ve Türkiye’nin doğal düşman olduğunu ve birbirinden nefret ettiğini” söyledi.

Önümüzdeki hafta yapılacak törenle başkanlık görevini devralacak olan Trump “Ancak Erdoğan peşlerinden gitmedi. Geçmişte de yapmadı. Başlamıştı ve ben de 'Lütfen bunu yapma' dedim. O da yapmadı” diye konuştu.

Donald Trump Suriye’deki gelişmeleri, “Suriye'de olanlara bakarsanız Rusya zayıflamıştı, İran zayıflamıştı ve o (Erdoğan) çok akıllı bir kişi. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi. İçeri girdiler ve ele geçirdiler. Olan bu” sözleriyle değerlendirdi.

“TÜRKİYE'NİN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Donald Trump başkan seçildikten sonra aralık ayında yine Mar-a Lago’da düzenlediği ilk basın toplantısında, Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesini, Şam'a yönelik yıldırım taarruzuna öncülük eden muhalif grupların birçoğuyla aynı safta yer alan Türkiye'nin “dostça olmayan bir şekilde yönetimi ele geçirmesi” olarak nitelendirmişti.

Trump, “Türkiye'nin çok akıllı olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir devralma gerçekleştirdi. Esad'ın çocuklara yaptıkları nedeniyle bir kasap olduğunu söyleyebilirim” demişti.