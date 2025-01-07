Trump: Kargaşa ve kaostan çıkar elde etmenin planları

07 Ocak 2025 Salı

Dünkü yazımda Trump’ın, 300 yıldır Danimarka’ya ait olan Grönland’ın mülkiyetinin ABD’ye geçmesini mutlak zorunluluk olarak gördüğünü ve yaratacağı bir kaos ortamında adayı işgal bile edebileceğini yazmıştım.

Trump aynı zamanda Kanada’yı da ABD’ye katmak istiyor. Gelin bizim 51. eyaletimiz olun fikrini birkaç kez hatta bizzat Kanada hükümet üyelerinin yüzüne karşı söyledi. Trudeau için gel büyük Kanada eyaletinin valisi ol dedi.

Bahane yarattı, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Kanada ihracatının yüzde 80’ini ABD’ye yapıyor, yüzde 25 gümrük vergisinin Kanada ekonomisini çok zor bir duruma sokacağına ve krize sürükleyeceğine ilişkin yorumlar var. Trump ve adamları şüphesiz bunu hesap ettiler.

Kanada ile tüm Kuzey Amerika’nın Amerikan toprağı olacağı hayali ile besleniyor. Alaska’yı zaten Ruslardan satın almışlardı, Grönland’ı da diyelim ele geçirdiler, tüm kutup bölgesine uzanan bir Amerika rüyası...

KAN KOKUSU ALAN KÖPEKBALIĞI

Şüphesiz Kanada’nın kendini feshetmesi zor, belki de mümkün değil.

Ama Trump’ın baskısı Kanada’yı karıştırmaya ve hükümeti dağılma eşiğine getirmeye yetti. Kanada’da çoğunluk Trump’ın dönüşünü “varoluşsal bir tehdit” olarak görüyor.

Trudeau’nun en yakın adamı, maliye bakanı ve başbakan yardımcısı Freeland istifa etti, Trump’a nasıl karşı koyacakları konusunda anlaşamadıklarını söyleyerek.

Liberal Parti’nin eski yetkililerinden biri, Scott Reid, “Trump, zayıf yönümüzü, köpekbalığının kan kokusunu aldığı gibi kokluyor. Başbakan hangi seçeneği seçerse seçsin, Trump bizim çok zayıf bir konumda olduğumuzu biliyor” dedi.

Bu arada Trump, Freeland’ı istifa ettirmekle övündü: “Davranışları tamamen zehirliydi ve Kanada’nın mutsuz vatandaşları için iyi olan anlaşmalar yapmaya hiç de elverişli değildi, onu özlemeyeceğim!”

Trudeau zor durumda, muhafazakâr partinin 20 puan gerisinde ve istifaya zorlanıyor.

EGEMENLİĞİ BİR TEHDİT ALTINDA

“Kanada liderleri, Trump’ın tehdidini ‘bir zorbanın blöfü’ olarak açıklayamamakla” suçlanıyor. Trump’a “Senin sınırlarını koruyacağım” diyen Trudeau daha çok Trump’a yalvaran bir pozda görülüyor.

Bir makalede şöyle deniyor: “Bu tür zorbalıklar zorbaya boyun eğdiğinizde sona ermez, ancak bunu yapmayacağınız açıkça belli olduğunda sona erer. Dünya, Kanada’nın zorbaya nasıl karşılık vereceğini izliyor. Kanada akranlarının saygısını kazanmayı umuyorsa kendisi, refahı ve değerleri için savaşmaya istekli olduğunu göstermeli. Egemenliğini, ona saygı duymayı reddedenlere karşı savunmalı ve Kanada refahını korumak için iddialı davranmalı. Bu bir ticaret savaşı anlamına gelse bile.”

Hükümete “elektrik ve petrol ihracatını durdurması” öneriliyor

PANAMA KANALI

Beyaz Saray’a oturacak emperyalist ruh, Panama Kanalı’nın kontrolünü de kesin istiyor ve bunda kararlı görünüyor. Kontrolün Panama’ya bırakan iki ülke arasındaki anlaşmayı iptal edebilir.

Trump, “Bizi yüksek geçiş parasıyla soyuyorlar” diyor. Trump seçimler sırasında temel bir slogan kullandı: “Güç yoluyla barış.”

Şimdi ele geçirmekte kararlı olduğu Grönland, Kanada ve Panama’yı adeta düşman ilan ediyor. Barışın ise ancak güç yoluyla sağlanacağı anlamını çıkarmak mümkün.

Trump, kargaşa ve kaos yaratacaktır.

Çünkü başkanlığa da bu yoldan yürüyerek ulaştı.