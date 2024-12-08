Trump'tan Esad çıkışı: Rusya, onu korumakla ilgilenmiyor

Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:40

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:40

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan son gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, “Esad'ın ülkesinden kaçtığını, Rusya'nın da artık onu korumakla ilgilenmediğini” savundu.

Trump, “Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Vladimir Putin liderliğindeki koruyucusu Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu. Zaten Rusya'nın orada olması için hiçbir neden yoktu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya dikkat çeken Trump, “Hiç başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta 600 bine yakın Rus askerinin yaralı ya da ölü olarak yattığı Ukrayna yüzünden Suriye'ye olan tüm ilgilerini kaybettiler” diye konuştu.

“RUSYA VE İRAN ZAYIFLADI”

“Rusya ve İran'ın şu anda zayıflamış durumda” olduğunu ileri süren Trump, şunları kaydetti:

“Biri (Rusya) Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri (İran) ise İsrail ve savaştaki başarısı yüzünden. Aynı şekilde Zelenski ve Ukrayna da bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyor. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakereler başlamalıdır. Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Putin'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!”