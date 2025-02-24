Gazze'de ateşkes çıkmazı: Hamas'tan İsrail'e rest!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:30

Güncelleme: 24.02.2025 - 15:30

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yayımladığı yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının insani protokolünün uygulanmaması ve birinci aşamanın yedinci turu kapsamında Filistinli esirlerin salıverilmemesi, İsrail'in anlaşmayı bozma niyetini ve bunu sürdürmekteki ciddiyetsizliğini kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in birinci aşamanın tüm maddelerini uygulamamasının, geri kalan İsrailli esirlerin salıverilmesi sürecine hizmet etmediğini vurgulayan, Kanu, Filistin direniş gruplarının, İsrail'in "birinci aşamanın gerekliliklerini" yerine getirmediği ve anlaşmaya uymadığı sürece Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve esir değişimi konusunda "yeni bir müzakereye girmeyeceğini" kaydetti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi de dün yaptığı açıklamada, 6 İsrailli esirin karşılığında serbest bırakılması kararlaştırılan Filistinliler serbest bırakılmadan önce Hamas'ın herhangi bir aşamada arabulucular (Mısır, Katar) üzerinden de İsrail'le herhangi bir görüşme yapmayacağını ifade etmişti.

İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri salıvermesine rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar "602 Filistinli esirin" serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.