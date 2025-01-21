Trump'tan ilk hamle... ABD’den Küba’ya yaptırım: Listeye yeniden eklendi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:57

ABD Başkanı Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelerden birinin Biden yönetimi döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptal edilmesini öngördüğü bildirildi.

Açıklamada, Trump’ın Biden yönetimi döneminde imzalanan kararnameyi iptal ettiği ve Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine yeniden eklediği belirtildi.

Bunun üzerine, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ın bu kararına tepki gösterdi.

Canel, "alay ve istismar" şeklinde nitelendirdiği bu eylemi, "ABD hükümetinin listelerinin ve tek taraflı baskı mekanizmalarının itibarsızlığını teyit ettiğini" ifade etti.

Beyaz Saraydan 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtilmişti. Kararın ardından, Küba'da çeşitli suçlardan hüküm giymiş bazı tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandığı açıklanmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, Ocak 2021'de görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.

Listede Küba'nın yanı sıra Kuzey Kore, İran ve Suriye bulunuyor.