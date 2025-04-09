Ticaret savaşında yeni cephe: Avrupa Birliği'nden ABD'ye vergi misillemesi!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 16:44

Güncelleme: 09.04.2025 - 16:44

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerine Çin’in misilleme hamlesi sürerken, Avrupa Birliği (AB) de Trump’ın vergi kararlarına karşılık veriyor. AB ülkeleri, ABD’ye yönelik 20 milyar Euro’yu aşan misilleme uygulamasını onayladı.

İLK VERGİ LİSTESİ ONAYLANDI

AB üyeleri, ABD mallarına uygulanacak gümrük vergilerinin ilk listesini onaylayarak, önümüzdeki hafta bazı ürünlere vergi koyma yetkisini aldı. Çarşamba günü yapılan oylamada, üye ülkelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda orijinal liste üzerinde değişiklikler yapıldı ve yeni bir versiyon kabul edildi. Soya fasulyesi ve portakal suyu gibi çeşitli ürünler bu listenin içinde yer alırken, Amerikan viskisi içecek üreticilerini koruma amacıyla listeden çıkarıldı.

15 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AB’nin onayladığı vergiler 15 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonu, bu karşı tedbirlerin herhangi bir zamanda askıya alınabileceğini belirterek, ABD’nin adil ve dengeli bir müzakere süreci kabul etmesi durumunda bu adımların geri alınabileceğini duyurdu.