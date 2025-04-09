AB-ABD arasında vergi savaşı resmen başladı: Brüksel'den misilleme geldi!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:29

Güncelleme: 09.04.2025 - 17:29

Brüksel’den gelen karara göre, misilleme tarifeleri aşamalı olarak devreye girecek. İlk aşama 15 Nisan, ardından 15 Mayıs ve 1 Aralık tarihlerinde yeni tarifeler yürürlüğe girecek. Avrupa Komisyonu, vergilendirilecek ürünlerin tam listesini henüz açıklamadı.

AB üyesi 27 ülke, alınan bu karara rağmen müzakereyi tercih ettiklerini vurguladı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AB, ABD'nin gümrük vergilerinin haksız ve zarar verici olduğunu, hem taraflara hem de küresel ekonomiye ciddi ekonomik zarar verdiğini düşünmektedir. Buna rağmen AB, dengeli ve karşılıklı yarar sağlayacak müzakere edilmiş sonuçlara ulaşmak için kapısını açık tutmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile ABD arasında sanayi mallarında karşılıklı sıfır gümrük tarifesi anlaşması teklifinde bulundu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu önerinin Washington’un ekonomik kaygılarını gidermek için yeterli olmadığını ifade etti.

Trump’ın daha önce Çin’e karşı başlattığı tarifelerle dünya ticaretinde tetiklediği korumacı dalga, şimdi de AB ile ilişkileri geriyor. AB’nin 23 milyar dolarlık misilleme kararı, yalnızca ABD-AB ilişkilerinde değil, küresel tedarik zincirlerinde de yeni bir dalgalanma yaratabilir.

AB’nin misilleme listesinde nelerin yer alacağı merakla beklenirken, uzmanlar bu durumun özellikle otomotiv, tarım ve teknoloji sektörlerini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.