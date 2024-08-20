Trump'tan Musk kararı: 'Başkan seçilirse...'

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 08:00
Trump'tan Musk kararı: 'Başkan seçilirse...'
Abone Ol google-news

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.

Yayın sırasında Musk, Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu.

Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.


elon musk haberleri Donald Trump haberleri

İlgili Haberler

Başkanlık yarışında kritik iddia: 'İran, Trump ve Biden’ın danışmanlarını hedef aldı'

Başkanlık yarışında kritik iddia: 'İran, Trump ve Biden’ın danışmanlarını hedef aldı'
Trump'tan üç ülkenin liderine övgü: 'Oyunlarının zirvesindeler...'

Trump'tan üç ülkenin liderine övgü: 'Oyunlarının zirvesindeler...'
Geri döndü… Donald Trump’tan Elon Musk’la röportajı öncesi peş peşe paylaşımlar!

Geri döndü… Donald Trump’tan Elon Musk’la röportajı öncesi peş peşe paylaşımlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler