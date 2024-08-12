Geri döndü… Donald Trump’tan Elon Musk’la röportajı öncesi peş peşe paylaşımlar!
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Elon Musk’la yapacağı röportaj öncesi X’te 1 yılın ardından ilk kez paylaşım yaptı.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından en son 2023’te paylaşım yaptığı eski adı Twitter olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.
ENJOY! pic.twitter.com/un0WwfJlpw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2024
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayımladı.
ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.
Musk, TSİ 03.00’te Trump ile X’te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump’ın X hesabından yayınlanacak. 2020'de Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekleyen Musk, ancak o zamandan bu yana sağa yöneldi ve geçtiğimiz temmuz ayında suikast girişiminin ardından Trump’ı desteklemeye başladı.
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