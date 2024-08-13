Trump'tan üç ülkenin liderine övgü: 'Oyunlarının zirvesindeler...'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Trump, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin "oyunlarının zirvesinde" olduklarını söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:31
Trump'tan üç ülkenin liderine övgü: 'Oyunlarının zirvesindeler...'
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi.

Trump, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin "oyunlarının zirvesinde" olduklarını söyledi.

Trump, "Putin'i tanıyorum. Çin Devlet Başkanı Xi'yi tanıyorum. Kim Jong Un'u tanıyorum. Oyunlarının zirvesindeler; sertler; akıllılar; acımasızlar ve ülkelerini koruyacaklar" dedi. 

"Bir Kamala (Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris) gördüklerinde ya da uykulu bir Joe (ABD Başkanı Biden) gördüklerinde buna inanamıyorlar bile."

ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak. Biden'ın seçimlerde Demokratları temsil etmesi bekleniyordu, ancak Haziran ayında Trump ile girdiği münazaradaki kötü performansının ardından partisinden gelen yoğun çağrılar üzerine yarıştan çekilmeye karar verdi. 

Biden 21 Temmuz'da yeniden seçilme teklifini sonlandırma ve yerine Harris'i destekleme kararını açıkladı.


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