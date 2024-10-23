Trump'tan, Obama'ya hakaret: Gerçek bir pislik

Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:13

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:13

New York Post gazetesinin haberine göre, Trump, Kuzey Carolina Greensboro'daki bir mitingde yaptığı konuşmada, Obama'nın Harris'e desteğine sert tepki gösterdi.

Trump, eski Başkan Obama'ya karşı "Bence o (Obama) gerçek bir pislik çünkü son birkaç gündür onu kampanya yaparken izledim" ifadesini kullandı.

Obama'nın Harris'e desteği ve seçim kampanyalarını takip ettiğini belirten Trump, "Son birkaç gündür kampanyasını izledim, ne kadar bölücü biri olduğunu gördüm. Bu ülkeyi böldü, kendisi ve küçük grubu umurunda bile değil. Korkunçtu" diye konuştu.

Trump, ayrıca, Obama'nın Harris için kampanya yürütmeye başladığını çünkü Harris'in "kampanya yürütmekten aciz olduğunu" iddia etti.