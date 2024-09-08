Trump'tan Putin'e sitem: Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:28

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki kararının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Wisconsin eyaletinde destekçilerine seslenen Trump, "Putin'i tanıyordum, onu iyi tanıyordum. Kamala'yı destekledi. Bundan çok rahatsız oldum" dedi.

Trump, Putin’in neden böyle bir açıklama yaptığını merak ettiğini belirterek, Rus lideri iyi bir satranç oyuncusu olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca, yönetimde olması halinde Ukrayna ihtilafının yaşanmayacağını bir kez daha vurguladı.

Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’yi Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’yi ise Donald Trump temsil edecek.