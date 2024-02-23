Trump'tan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı: Çok yakınız

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:16

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:17

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee Eyaleti’deki düzenlenen Hıristiyan Konferansında, “Daha ofise girmeden gücümüzü kullanarak yeniden barış tesis edeceğiz. Seçimi kazandıktan kısa süre sonra Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma sağlayacağım” açıklamasında bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Trump, olası üçüncü dünya savaşını önleyebilecek tek kişi olduğunu kaydederek, “Üçüncü dünya savaşına çok yakınız” dedi.

Daha önceki açıklamalarında Trump, ABD yönetiminin ve bizzat Biden'ın dış politikadaki adımlarını defaatle eleştirmiş ve özellikle de başkan olması halinde Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sonlandırmayı vaat etmişti.

Biden yönetiminin eylemleri nedeniyle 3. Dünya Savaşı riski bulunduğunu da birçok kez dile getiren Cumhuriyetçi lider, Biden'ın misket bombalarını Kiev'e gönderme kararını olası 3. Dünya Savaşı'nın 'katalizörü' olarak nitelemişti.