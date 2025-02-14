Hamas esirleri bırakacağını duyurmuştu: Trump'tan yeni 'Gazze' tehdidi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 23:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 23:38

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir tehditte bulundu.

"Saat 12'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır alırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem" diyen Trump, daha önce Hamas'a yönelik, “Rehineler cumartesiye kadar bırakılmazsa ateşkes biter, cehennem başınıza yağar" ifadelerini kullanmıştı

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında krizin aşılmasının ardından Hamas, yarın 369 Filistinli mahkumla takas edilmek üzere serbest bırakılacak üç esirin isimlerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın cumartesi günü öğlene kadar Gazze’de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona erdirilmesi gerektiğini söylemişti.

Hamas dün yaptığı bir açıklamada, İsrailli üç esiri ateşkes kapsamında olması gerektiği gibi yarın serbest bırakacağını açıkladı.

Ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinden bu yana, 16 İsrailli ve beş Taylandlı esir, İsrail’de tutulan 566 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden altı hafta sonra toplam 33 İsrailli esir yaklaşık bin 900 Filistinli mahkûm ve tutukluya karşılık serbest bırakılacak. 7 Ekim’de kaçırılan esirlerden 73’ünün hâlâ Gazze’de tutulduğu belirtiliyor.