Donald Trump’tan yeni ticaret savaşı tehditi: Her ülkeye yeni gümrük vergisi!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:57

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:57

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithalatına vergi uygulayan her ülkeye karşılık olarak yeni gümrük vergileri getirme planını açıkladı. Trump, bu adımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulanan tarifelerle mücadele etmek için atacaklarını belirtti. Ticaret savaşını kızıştıran bu hamle, Trump’ın ekonomi ekibine karşılıklı tarifeler hazırlamaları talimatı vermesiyle başladı.

'NE TALEP EDERLERSE BİZ DE EDECEĞİZ'

Trump, Perşembe günü Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, "Ticaret konusunda adil olmak adına karşılıklı gümrük tarifesi uygulamaya karar verdim. Yani ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden ne talep ederse biz de onlardan onu talep edeceğiz" dedi. Başkan, ekibine diğer ülkelerin uyguladığı gümrük vergilerini hesaplama ve ABD mallarına uygulanan diğer engelleri ortadan kaldırma talimatı verdi.

Trump'ın gümrük vergileri, ABD ekonomisinin enflasyon oranını artırma, Federal Rezerv'in faiz indirimlerini engelleme ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşırken, Wall Street'teki endişeler artmış durumda. Barclays analistleri, “Karşılıklı gümrük vergilerinin uygulanmasının ertelenmesi biraz rahatlama sağladı ancak bu durumun uzun vadeli etkileri belirsiz" şeklinde değerlendirme yaptı.

GERİLİMİN ARTMASI BEKLENİYOR

Trump’ın hedefinde Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ticaret ortakları bulunuyor. Başkan, ayrıca 12 Mart’tan itibaren tüm çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Bugün de otomobiller, yarı iletkenler ve eczacılık ürünleri için ayrı gümrük tarifeleri düşündüğünü belirtti.

Gümrük vergisi uygulamalarının ülkeler arasında gerilimi artırması bekleniyor. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, bu adımların daha geniş ticaret müzakereleriyle sonlanmasını umuyor. Trump yönetimi, bu hamlelerle ticaret ortaklarını gümrük vergilerini düşürmeye zorlamayı hedefliyor.