Trump'tan Zelenski iddiası: 'Demokratları destekliyor...'
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiyi desteklediğini ileri sürdü.
ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenski), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor" dedi.
Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenski'yi alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor" ifadesini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi görevde olsaydı Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti.
Trump, seçilmesi halinde hem Zelenski'yi hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını ve onları bir barış anlaşmasına varmaya teşvik edeceğini söyledi.
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