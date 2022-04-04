Truth Social: Trump'ın sosyal medya platformu nasıl bir 'felakete' dönüştü?

04 Nisan 2022 Pazartesi, 05:23

Reuters

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Ekim ayında "devrimci" bir teknoloji şirketi kuracağını açıklamış ve "Truth Social'ı yarattım… büyük teknoloji şirketlerinin tiranlığına son vereceğiz" demişti.

Trump sözlerine "Taliban Twitter'da büyük bir varlık gösterebilirken, en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz" diye devam etmişti.

Trump'ın bu şekilde duyurduğu sosyal medya uygulaması Truth Social, 21 Şubat'ta kullanıma açıldı, ama aradan geçen altı hafta sonunda uygulama birçok sorunla boğuşuyor. Sırada bekleyen 1,5 milyon kişi, uygulamayı henüz kullanamıyor.

Truth Social, Twitter'a benzeyen bir uygulama. Ancak Android telefonlarda kullanılamıyor, internet tarayıcılarda açılmıyor ve ABD dışından birçok yerden indirilemiyor.

Twitter Trump'ın hesabını, geçen yıl yaşanan ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemişti.

"BİR FELAKET"

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını "Tam bir felaket" olarak tanımlıyor.

Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti'den ismini vermek istemeyen bir yetkili de "Neler olduğunu kimse bilmiyor" diyor.

Uygulama 21 Şubat'ta iPhone'ların uygulama indirmek için kullandığı App Store'a yüklendiğinde, en çok indirilen uygulamalardan olmuştu, ancak yükleyen birçok kişi uygulamayı kullanamıyor.

O günden beri sorunun kısa sürede çözüleceğini ve Trump'ın "kendi doğrularını" yazmaya başlayacağını bekleyenler var, ancak bunlar gerçekleşmedi.

Platforma bu hafta içinde üye olma girişimim sonucu, bekleme sırasındaki 1 milyon 419 bin 631'inci kişi olabildim.

Uygulamaya üye olabilmiş olanları ise biraz sessiz bir ortam bekliyor. Amerika'nın birçok büyük sağcı politikacısı, şimdilik bu uygulamadan uzak durmayı seçiyor.

Uygulamayı kullanabilmeyi bekleyenler ise görüşlerini Twitter'da paylaşıyor. Bir Twitter kullanıcısı "Birkaç hafta önce kayıt oldum ve hâlâ bekleme listesindeyim" yazarken, bir diğeri "Ben bekleme listesini aşıp uygulamaya girene kadar Trump yeniden başkan seçilir" diye espri yapıyor.

Truth Social'ın Genel Müdürü Devin Nunes, hedeflerinin Mart ayı sonunda tamamen işler hale gelmek olduğunu açıklamıştı.

Ancak uygulamada yaşanan aksaklıklar, uzmanları da şaşırttı.

Bazıları yaşanan sorunun YouTube benzeri bir video paylaşım platformu olan ve Truth Social'la ortaklığı bulunan Rumble'dan kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor.

Özellikle muhafazakarlar ve aşırı sağcılar arasında popüler olan Rumble'ın, Truth Social'ın altyapısının "omurgasını" oluşturması bekleniyordu.

Diyelim ki uygulama sunucu (server) sorunu yaşıyor, peki bu neden haftalardır çözülemedi?

Trump'a yakın bir Cumhuriyetçi "Bunu düzeltmek birkaç gün alırdı, haftalar değil" diyor.

"Başlangıçta ufak tefek sorunlar hep olur ama bunların bugüne kadar çözüleceğini tahmin ederdim. Görünen o ki hiç kimse bunun neden olduğunu anlamıyor"

Trump'ın yaşanan sorunlardan ötürü çok öfkeli olduğu belirtiliyor. Platformda Trump'ın yaklaşık 750 bin takipçisi var ancak o bile bir aydan uzun süredir hiç paylaşım yapmadı.

Tucker "Belki paylaşım yapmaması için onu durduruyorlardır. Çünkü uygulamayı gerçekten kullanıma sokması için son bir şansı kaldı. Trump girip gerçekten olarak aktif kullanmaya başladığında ortalık hareketlenecektir" diyor.

Trump hâlâ bir sosyal medya yıldızı ve herhangi bir sosyal medya uygulaması onu geri almak için fazlasıyla çaba gösterebilir.

Ancak şu an için kendi uygulaması Truth Social bir utanca dönüşmüş durumda. Silikon Vadisi'nin ağır sikletleriyle boy ölçüşeceğini iddia eden uygulama, kendi ayakları üzerinde bir zor duruyor.

BBC'nin San Francisco'da yerleşik Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton'ı Twitter'da @jamesclayton5'ten takip edebilirsiniz.