Kahramanmaraş depreminin ardından İtalya'da tsunami alarmı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem İtalya'daki yetkilileri alarma geçirdi. Yetkililer, ülke kıyılarında olası bir tsunami riski konusunda uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:32
Kahramanmaraş depreminin ardından İtalya'da tsunami alarmı
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İtalya Sivil Savunma Dairesi, kıyı bölgelerindeki vatandaşlara daha yüksek bölgelere taşınmaları ve yerel yetkililerden daha fazla bilgi beklemeleri çağrısında bulundu.

Avrupa-Akdeniz sismoloji merkezinin izleme servisi tarafından yapılan  açıklamada tsunami riskini değerlendirdiklerini söyledi.

Sivil Savunma Dairesi, Ingv Tsunami Uyarı Merkezi (CAT) tarafından işlenen verilere dayanarak, Türkiye ile Suriye arasında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin ardından İtalya kıyılarına ulaşan olası tsunami dalgaları için bir uyarı yayınladı.

Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan uyarıda:

"Kıyı bölgelerinden uzaklaşılması, daha yüksek bölgelere ulaşılması ve yerel yetkililerin uyarılarının dikkate alınması tavsiye edilmektedir."


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