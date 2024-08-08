Tsunami uyarısı yapıldı... Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem!
Japonya Meteoroloji Ajansı, Perşembe günü Miyazaki'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Miyazaki ve Kochi bölgeleri için tsunami uyarıları yapıldı.
Japonya'nın Miyazaki eyaletinde, bugün yerel saatle 16:40 civarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem güney Miyazaki'de hissedildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Depremin ardından, Miyazaki ve Kochi Eyaletleri için tsunami uyarıları yapıldı.
Açıklamada, depremin 30 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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