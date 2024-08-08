Japonya'da polisi 1307 kez arayan 69 yaşındaki kişi tutuklandı

Japonya’da 1 ay içinde bin 307 kez polisi arayan ve hakaret içeren ifadeler kullanan 69 yaşındaki Yoshio Shimada “polisin görevini yerine getirmesini engelleme” suçlamasıyla tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:13
Japonya'da polisi 1307 kez arayan 69 yaşındaki kişi tutuklandı
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Japonya’nın Saitama eyaletinde bulunan Kawaguchi şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Şehirdeki bir polis karakolunu 1 ay içinde bin 307 kez arayan 69 yaşındaki Yoshio Shimada “polisin görevini yerine getirmesini engelleme” suçlamasıyla tutuklandı.

'SANIRIM ÇOK FAZLA ARADIM'

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aramaları 9 Temmuz’a kadarki 1 aylık sürede gerçekleştiren şüpheli, kendisine yanıt veren memurlara karşı “Kovuldun”, “Vergi hırsızı”, “Aptal” ve “Beni tutuklayın” gibi ifadeler kullandı.

Polise verdiği ifadede “Sanırım çok fazla aradım” diyerek suçlamaları kabul eden Shimada’nın daha önce de benzer rahatsız edici aramalar konusunda polis tarafından uyarıldığı açıklandı.


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