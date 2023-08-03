Tüm Covid varyantlarına karşı etkili bir antikor keşfedildi

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:58

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:59

Singapur Ulusal Üniversitesi, Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi ve ABD'deki Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nden bilim insanlarının da katıldığı araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Covid varyantlarını ortadan kaldırabilecek antikorların, 2000'li yılların başında SARS'tan iyileşen ve 2021'de koronavirüs aşısı olan bir hastanın kanından izole edildiği bildirildi.

Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden çalışmaya liderlik eden araştırmacılar, "Önceki koronavirüs enfeksiyonu ve aşılamanın bu benzersiz kombinasyonu, test edilen neredeyse tüm ilgili koronavirüsleri durdurabilen son derece geniş ve güçlü bir antikor yanıtı oluşturdu" açıklamasında bulundular.

Ekip, SARS-CoV-2 (Covid-19) ve varyantları Alpha, Beta, Gamma, Delta ve Omicron, orijinal SARS virüsü ve yarasa ve pangolinlerden bulaşan diğer birçok hayvan koronavirüsü dahil olmak üzere birden fazla virüsü nötralize edebilen altı antikor tespit etti.

En güçlüsü olan E7'nin, hem SARS-CoV hem de SARS-CoV-2 sarbecovirüslerini, hayvan sarbecovirüslerini ve Omicron XBB gibi yeni ortaya çıkan SARS-CoV-2 suşlarını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Araştırmacılar, virüsün hücreleri istila etmek için kullandığı spike proteinindeki belirli bir zayıflığı hedeflediğini kaydetti.

Bulguların, koronavirüslerin zayıf noktalarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğu ve varyantlara ve gelecekteki potansiyel salgınlara karşı etkili olan aşıların ve diğer ilaçların tasarlanması için şablonlar sağladığı ifade edildi.