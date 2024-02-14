Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:50

Supercar.fails hesabında yayınlanan videoda bir kişi, hayalindeki otomobile bir hurdalıkta rastladı. Terk edilmiş aracın bakımsız ve hafif hasarlı olduğu bildirildi.

İtalyan süper otomobil devi Lamborghini'nin, Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli olduğu bildirilen bu aracın Türkiye fiyatı on milyonlarca TL'yi buluyor.

Söz konusu modelden sadece 600 adet üretildiği belirtiliyor.

SAHİBİ BULUNDU

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, tropik bir hurdalıkta ezik bir ön cam, cam kırıkları ve içi kutularla dolu olarak bulunan bu nadir otomobilin neden ölüme terk edildiği merak konusu oldu.

Yerel medya kuruluşu The Irrawaddy, arabanın Myanmar'ın en zengin ailelerinden birine ait olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu ailenin, uyuşturucu kaçakçılığı ve internet üzerinden dolandırıcılık yaparak yasadışı yollardan servet edindiği ve faaliyetlerinin ülkeyi yöneten cunta tarafından örtbas edildiği bildirildi. Raporlara göre, Shan Eyaleti'nin Kokang bölgesinde faaliyet gösteren suç örgütü sık sık ordudan destek alıyordu.

Ancak 2023'ün son aylarında silahlı bir örgüt olan 'Myanmar Ulusları Demokratik İttifak Ordusu'nun (MNDAA) örgütü dağıtması ve bu süreçte mal ve mülklerine el koymasıyla tarihe karıştılar.

Lüks aracın da bu dönemden kaldığı tahmin ediliyor.

AKIBETİ BELİRSİZ

İnternette, konuya ilişkin görüşlerini paylaşan kullanıcılardan biri, "İsyancıların, malikhaneyi bastıklarında aldıkları arabalardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kullanıcı ise "En azından koltukları korumak için karton koymuşlar" diyerek olaya espirili bir şekilde yaklaştı.

Bugün arabanın akıbetinin ne olduğu konusu ise belirsizliğini koruyor.

AVENDATOR LP 750-4 SUPERVELOCE (SV) ÖZELLİKLERİ

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) modeli, Lamborghini tarafından üretilen yüksek performanslı bir süper spor otomobildir.

Bu model, Aventador serisinin "daha hafif, daha güçlü ve daha hızlı bir versiyonu" olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda Aventador LP 750-4 SV'nin bazı özellikleri bulunmaktadır:

Motor: Aventador SV, 6.5 litrelik V12 atmosferik motora sahiptir. Bu motor, 750 beygir gücünde (559 kW) maksimum güç ve 690 Nm maksimum tork üretir.

Performans: 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.8 saniyede ulaşabilir ve maksimum hızı 350 km/s üzerindedir.

Ağırlık: SV modeli, standart Aventador modeline göre daha hafif olacak şekilde tasarlanmıştır. Araç, karbon fiber kullanımının artırılması sayesinde yaklaşık 50 kg daha hafiftir. Bu da aracın toplam ağırlığını yaklaşık 1,525 kg'ye düşürür.

Aerodinamik: Aventador SV, iyileştirilmiş aerodinamik özelliklere sahiptir. Ön ve arka tamponlar, yan etekler ve arka difüzör aerodinamik performansı artırmak için yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca, araç büyük bir arka spoiler ile donatılmıştır ki bu da yüksek hızlarda daha fazla yere basma kuvveti sağlar.

Sürüş Dinamikleri: Lamborghini'nin aktif süspansiyon sistemi, dört tekerlekten çekiş sistemi ve dinamik direksiyon sistemi gibi teknolojileri ile Aventador SV, mükemmel yol tutuşu ve sürüş dinamikleri sunar.

İç Tasarım: İç mekan, hafiflik ve performans odaklıdır. Karbon fiber ve Alcantara malzemeler iç mekanda genişçe kullanılmıştır. Ayrıca, sürücüye yönelik bir kokpit tasarımı ile sürücü ve araç arasındaki bağlantıyı maksimize eder.

Lamborghini Aventador LP 750-4 SV, sınırlı sayıda üretilmiş bir modeldir ve dünya çapında koleksiyonerler ve süper spor araba meraklıları tarafından büyük ilgi görmektedir.

Bu model, Lamborghini'nin mühendislik, tasarım ve performans konusundaki uzmanlığını sergileyen bir örnektir.