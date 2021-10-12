Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ‘kontrolü bırakmıyor’
Tunus’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 23 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz’daki olağanüstü kararlarıyla meclisi askıya alması ve Başbakan Hişam el Meşişi azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül’de Buden’i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
AA’nın haberine göre çoğunluğu teknokratlardan oluşan yeni kabinede, Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Savunma Bakanı İmad Memiş, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerandi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Said’in, başbakanlık ofisinin yetkilerini ciddi ölçüde tırpanladığına işaretle yeni hükümeti teknik olarak kendisinin yöneteceği yorumları yapılıyor.
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