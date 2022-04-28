Tunus Cumhurbaşkanı Said: Vatanı satanları tanımayacağız
Tunus Cumhurbaşkanı Said, diyalog ve uzlaşının ancak vatanperverlerle olacağını söyledi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, terör operasyonlarında hayatını kaybeden güvenlikçilerin aileleriyle Kartaca Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldi.
Açıklamalarda bulunan Kays Said, diyalog ve uzlaşının ancak vatanperverlerle olacağını söyledi.
Said, "Diyalog ve uzlaşı ancak vatanperverlerle olacak. Devlete vurmak isteyenlerle kesinlikle diyalog yapmayacağız. Doğru ve onurlu kimselerin dışında kimseyle diyalog olmayacak. Vatanperverlerin dışında kimseyi tanımak yok" diye konuştu.
'VATANI SATANLARI TANIMAYACAĞIZ'
Said, şöyle devam etti:
"Vatanı satanlar ya da buna çalışanları tanımak yok, tarihin onları ötelediği kimselerle ıslaha yönelmeleri dışında ne sulh var ne de müzakere. Yalancı diyaloglar içine girmektense kendileri için hayırlı olan halkın arasına karışmalarıdır. Hangi kurtuluştan bahsediyorlar bunlar? Tunus kendisini bunlardan kurtarmak istiyor. Uzun yıllar yönetimde bulundular. 2013'te dans ediyorlardı, bugün koalisyon yaptıklarını kınıyorlardı"
Said, vatanı heba etmeyeceğini vurgulayarak, halkın iradesini kabul edenlerin dışında devlete karşı silah taşıyanla müzakere olmayacağını ve o kimselerin hiçbir şekilde tanınmayacağını dile getirdi.
MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ
Said ayrıca, muhalefeti eleştirerek, "Referandumdan ve ulusal istişareden korkuyorlar çünkü onlar halkın iradesinden korkuyorlar" dedi.
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