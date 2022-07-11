Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden çağrı: Siyasi tasfiyelerin ve özgürlüklere yönelik tehdidin eşiğindeyiz
Tunus'taki Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkenin siyasi tasfiyelerin ve özgürlüklere yönelik tehdidin eşiğinde olduğunu belirtti.
Tunus'taki muhalif siyasilerden oluşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, başkent Tunus'ta yaptığı basın açıklamasında, iktidarın başlatacağı, siyasi ve toplumsal hareketin ön saflarında yer alan kadın ve erkekleri hedef alacak baskıcı bir kampanya karşısında hazırlandıklarını kaydetti.
Ahmed Necib eş-Şabi, iktidarı, Nahda Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi'yi hedef almakla suçlayarak, ülkenin tüm yetkilileri kontrol altına alan bir yönetim tarafından kamu özgürlüklerine yönelik tehdit ve siyasi tasfiyelerin eşiğinde olduğunu dile getirdi.
Şabi, özgürlük ve demokrasiyi savunan taraflara, sessiz kalmamaları; yargının ve devlet kurumlarının siyasi çatışmalarda kullanılmamasını talep etmeleri çağrısında bulundu.
ANAYASA REFERANDUMU İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI
Ulusal Kurtuluş Cephesi ayrıca 25 Temmuz'da yeni anayasanın oylanacağı referandumu boykot etme çağrısını yineledi.
Cephe üyesi Cevher bin Mübarek, basın açıklamasındaki konuşmasında, Tunus halkını "referandumu boykot etmeye, baskıcı teokratik sistemi ve gücü tek kişide toplayan sistemi pekiştirmemeye" çağırdı.
Bin Mübarek, dün, bugün ve yarın Tunus halkının meşru anayasasının 2014 anayasası olduğunu; bunun için de Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin bu Anayasa'ya bağlı kaldığını belirtti.
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