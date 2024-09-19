Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Zamal 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Ayaşi Zamal, 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Zamal 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
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AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 08:08

Zamal'ın savunma heyeti başkanı avukat Abdussettar el-Mesudi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili Zamal'ın 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan dava açılmıştı. 2 Eylül'de gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Zamal, cezaevinden çıkmasının ardından güvenlik güçlerince tekrar gözaltına alınmıştı.

Avukat Mesudi, 11 Eylül'de Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığının, cumhurbaşkanı seçiminde aday olan müvekkili hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla beş tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Hapis kararının kesinleşmemesi nedeniyle Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığı devam ediyor ve mahkemenin kararına itiraz edilmesi bekleniyor.


Etiketler: #Tunus #Cumhurbaşkanı Seçimi #Hapis Cezası

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