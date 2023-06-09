Tunus’ta kaybolan askeri helikopterdeki 4 asker öldü
Tunus Savunma Bakanlığı, irtibatın kesildiği askeri helikopterin denize düştüğünü ve helikopterde bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tunus’ta Bizerte yakınlarında 4 mürettebatla gece uçuşu icra ettiği sırada irtibatın kesildiği askeri helikopterin denize düştüğü tespit edildi.
Tunus Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kazanın nedeni olarak askeri hava filosunun modernize edilmemesini göstererek, Savunma Bakanı Imed Memmich'e askeri teçhizatı yenileme çağrısında bulundu.
Tunus Donanması, yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında iki askerin cansız bedenine ulaştı.
Öte yandan Tunus’ta 2021'de bir gece tatbikatı sırasında bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetmişti.
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