Tunus’ta OHAL 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2023’ün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:41
Tunus’ta OHAL 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı
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Tunus Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, OHAL, 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.

Tunus'ta son olarak OHAL, 30 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 1 ay süreyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.


Tunus OHAL

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