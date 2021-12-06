Tunus’ta 'Omicron varyantı' paniği: 'Hasta yolcu Türkiye'den geldi'
Omicron varyantı tüm dünyada endişelere neden olurken, Kuzey Afrika ülkesi Tunus ilk vakayı bildirdi. Yetkililer, ülkedeki ilk Omicron vakasının Türkiye'den ülkeye seyahat eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye’de Omicron varyantına rastlanmadığını belirtirken, Kuzey Afrika’dan gelen yeni raporlar aksine işaret ediyor.
ABD merkezli Associated Press haber ajansı, Tunusta’ki ilk Omicron vakasının Türkiye’den ülkeye seyahat eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı. Kuzey Afrika ülkesi Tunus’un koronavirüs ile mücadele kurulunda görevli Dr. Hachemi Louzer Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanına İstanbul’dan gelen Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Sözcü'nün aktardıklarına göre Louzer, Kongolu yolcuya yapılan testin pozitif çıktığı, yapılan laboratuvar incelemeleri sonucu ise Omicron varyantına rastladıklarını bildirdi. Yetkililer, Omicron vakası tespit edilen hastanın koronavirüs testi negatif çıkan kardeşi de dahil olmak üzere uçaktaki birçok kişinin karantinaya alındığını bildirdi.
Tunus’ta Omicron varyantının yayılması nedeniyle bazı ülkelere seyahatler kısıtlandı. Ülkede pandeminin başından bu yana yaklaşık 25 bin kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Sağlık uzmanları, Tunus’taki genel epidemiyolojik durumun, ülkenin ABD de dahil olmak üzere birçok ülkeden aşı sevkiyatı almasından sonra son iki ayda iyileşmeye başladığını bildirdi.
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