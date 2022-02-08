Tunus'ta Yüksek Yargı Konseyi’ni feshetme kararının yankıları sürüyor

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in önceki gün Yüksek Yargı Konseyi’ni feshetme kararı aldığını duyurmasının yankıları sürüyor.

Said, konseyi taraflı olmak ve bazı yargıçları yolsuzlukla suçlamıştı. Destekçisi “25 Temmuz Hareketi” adlı oluşum önceki gün konseye yönelik protesto için meydanlara çıktı. Dün ise konseyin merkez binası polis tarafından kapatıldı. Mecliste çoğunluk olan İslamcı Ennahda partisi başta olmak üzere kimi muhalefet cephesinden karara tepki geldi. Meclis Başkanlığı, Said’in bu kararının kabul edilmediğini duyurdu.

“DEVLET KURUMLARINA EL KOYMAK”



Yüksek Yargı Konseyi “Anayasal ve bağımsız bir kurum olan Konseyin feshi için yasal bir dayanak yok” açıklaması yaptı. Konsey Başkanı Yusuf Buzahir, Said’in adımına “devlet kurumlarına el koymak” diyerek tepki gösterdi. “Konseye yönelik bu saldırılar, devlet kurumlarına müdahale ve yargı erkini ele geçirmeye çalışma girişimleridir” dedi. Said’in kararına Tunus’ta kimi çevreler yargıdaki yozlaşmanın, etkisizliğinin sona ermesi açısından destek veriyor. Bazı yorumlarda ise Said’in hedefinin Ennahda’yı baskılama olduğuna işaret ediliyor. Muhalif kesimler Said’i otokratik bir yönetim şekline yönelmek, diğer siyasi partilerle diyaloğu dışlamakla suçluyor.