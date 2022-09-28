Tüp yüklü kamyon alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Japonya’da tüp yüklü kamyonun alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, yangını yaklaşık 3.5 saat sonra kontrol altına alabildi.
Japonya’nın Aichi eyaletinde bulunan Toyota şehrindeki Tomei Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonda taşınan tüpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yerel saatle 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kamyon sürücüsünden gelen yangın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, çok geçmeden olay yerine gitti.
3.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Tüp taşıyan kamyonun yanı sıra 2 kamyonu daha saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3.5 saat sonra kontrol altına alabildi. Yanan tüplerin yola saçılması nedeniyle alevlerin çevreye sıçradığı tahmin edilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Otoyolu kaplayan alevler, çevre sakinlerinin kameralarına yansırken, yangının yüzlerce metre öteden dahi görülmesi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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