Sondaj makinesi, jeneratör ve kamyon alev topuna döndü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sondaj vurulması sırasında üzerinde kompresör bulunan kamyon, sondaj makinesi ve jeneratör yandı. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının jeneratörden kaynaklandığı belirtildi.
Belenobası Mahallesi'nde, mahalle merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Nevzat, Mehmet, Ali ve İrfan Sargın isimli şahıslara ait arazide sondaj çalışması yapılırken yangın çıktı.
Üzerinde kompresör ve jeneratör bulunan kamyon ile sondaj makinesi adeta küle döndü.
KÜLE DÖNDÜ...
Jeneratörden çıktığı değerlendirilen ve alevlerin gecenin karanlığını aydınlattığı yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yanan kamyon ve diğer malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Putin'in şefinden bomba itiraf...
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!