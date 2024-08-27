Turist karşıtı yerliler harekete geçti: Koylara sahte tabelalar asıldı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:14

İspanya'nın turistik adası Mayorka'da turizme karşı tepkiler giderek artıyor.

Bir turizm karşıtı grup olan Caterva, Manacor'daki birkaç sahile "Plaj Kapalı" yazılı sahte tabelalar yerleştirerek turistleri caydırmaya çalıştı.

Aynı zamanda, bir başka köyde yerel halk, yaya geçitlerinde durarak sahile gitmek isteyen turistlere karşı bir protesto düzenledi.

Grup, bu eylemlerin, turizmin yerel halkın yaşamını zorlaştırmasına dikkat çekmek için yapıldığını belirtti.

Grup, asıl hedeflerinin otel zincirleri, inşaat firmaları ve emlak şirketleri olduğunu vurguladılar.