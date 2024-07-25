Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu turist boğuldu.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:12
Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
Abone Ol google-news

Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alswajlem Saad Aldulmecit, serinlemek için denize girdi.

Turistin bir süre sonra suda çırpındığını gören cankurtaranlar, Aldulmecit'i kıyıya çıkardı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.

Aldulmecit'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Antalya haberleri deniz haberleri boğulma haberleri

İlgili Haberler

Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin hayatını kaybetti!

Gölette boğulma tehlikesi geçiren Yasin hayatını kaybetti!
İstanbul’da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul’da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü

Oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler