Antalya'da serinlemek için denize giren turist boğuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu turist boğuldu.
Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Alswajlem Saad Aldulmecit, serinlemek için denize girdi.
Turistin bir süre sonra suda çırpındığını gören cankurtaranlar, Aldulmecit'i kıyıya çıkardı.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.
Aldulmecit'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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