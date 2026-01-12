Turistik plajda sergilenen 5 insan kafası bulundu

Ekvador’da çete şiddeti tırmanırken, ülkenin güneybatısındaki turistik bir sahilde insanlık dışı bir olay yaşandı. Polis, pazar günü bir plajda sergilenir şekilde asılmış beş insan kafası bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, balina gözlemiyle bilinen Puerto Lopez sahilinde iki ahşap direğe iplerle bağlanmış beş kafa yer aldı. Kafaların yanına bırakılan tahta levhada ise çete üyelerine yönelik tehdit mesajı bulundu.

Levhadaki mesajda, balıkçılardan ve esnaftan zorla alınan “koruma parası”na (yerel olarak vaccine cards olarak biliniyor) atıf yapılarak, “Bu kasaba bize ait. Balıkçıları soymayı ve haraç istemeyi bırakın. Sizi tespit ettik” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, aynı sahilde aralık ayında yaşanan bir başka şiddet olayında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az dokuz kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Söz konusu saldırıların, yerel çeteler arasındaki çatışmalardan kaynaklandığı belirtilmişti.

Ekvador, 2025’i tarihinin en kanlı yılı olarak kapattı. Ekvador Organize Suç Gözlemevi verilerine göre ülkede cinayet oranı 100 bin kişide 52’ye ulaştı.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, uluslararası uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı suç örgütlerine karşı mücadele sözü verse de, iki yıldır süren askeri operasyonların şiddeti durdurmakta yetersiz kaldığı belirtiliyor.

2021’den bu yana Ekvador, Kolombiya ve Meksika merkezli uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı çetelerin artan şiddetine sahne oluyor.

Kolombiya ve Peru arasında stratejik bir konumda bulunan ülke, küresel uyuşturucu ticaretinde önemli bir geçiş güzergâhı haline gelmiş durumda.