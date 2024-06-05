Turistleri kaçırıp fidye isteyen polisler yakalandı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:31

Filipinler İçişleri Bakanı Benjamin Abalos, bir Malezyalı ve üç Çinli turistin Filipinli polisler tarafından kaçırılmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İki turistin polislerin elinden kurtularak şikayette bulunduğunu aktaran Abalos, kalanların polisler tarafından darbedildiği ve yaklaşık 43 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakıldığını söyledi.

Abalos, şikayetin ardından polislerin kaçırma ve fidye isteme suçlarından gözaltına aldığını belirtti.

Polisin işin içinde olmasını "şoke edici" diye nitelendiren Abalos, "Bu olay, kamu güveninin ve polis teşkilatının temel değerlerinin ciddi ihlalidir" dedi.

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişiye ilişkin araştırmanın sürdüğünü kaydetti.