Filipinler’i vuran Aghon Tayfunu’nda ölü sayısı 7’ye yükseldi

Filipinler’de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. 6 şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, 3 havaalanı ve 29 liman faaliyetlerini askıya aldı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 10:27
Filipinler’i vuran Aghon Tayfunu’nda ölü sayısı 7’ye yükseldi
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Filipinler’de hafta sonunda etkili olan Aghon Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi’nden (OCD) yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.

Misamis Oriental’in güneyinde bir araçtaki 14 yaşındaki çocuğun üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Quezon eyaletinde ise 6 can kaybının kayıtlara geçtiği duyuruldu. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise tayfundan 36 bin 143 kişinin etkilendiğini, 16 bin 426 kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu açıkladı.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da Brunei’ye resmi ziyarette bulunmak üzere ülkeden ayrılmadan önce Aghon Tayfunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili hükümet kurumlarını afet bölgelerine yardım etmekle görevlendirdiğini vurgulayan Marcos Jr., tayfun nedeniyle 3 havaalanı ve 29 limanın faaliyetlerini askıya aldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca 6 şehirde elektrik kesintileri yaşandığını ifade eden Marcos Jr., 13 sel vakası ile 3 yağmur kaynaklı toprak kaymasının kayıtlara geçtiğini söyledi.

ETKİSİNİ YİTİRMESİ BEKLENİYOR

Hafta sonu boyunca Filipinler’in geniş kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olan Aghon Tayfunu, birçok bölgede maddi zarara yol açmıştı. Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) Aghon Tayfunu’nun 29 Mayıs’a kadar kademeli olarak etkisini yitireceğini açıklamıştı.


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