Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!

Zambiya'da safariye çıkan bir turist grubu, kızgın filin hedefi oldu.

6 kişiden oluşan turist grubu, safari arabasıyla birlikte ormanın içinde tura çıktığı sırada fil saldırısı ile karşılaştı.

Turistlerden biri hareket halindeki arabada yaşananları kamera kaydına alarak, korkunç saldırıyı ortaya çıkardı.

NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.



The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.



The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the… pic.twitter.com/Sy3t6JoA4S