Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!
Zambiya'da safariye çıkan bir turist grubuna fil saldırdı. Araca saldırarak deviren fil, bir kişinin ölümüne beş kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Zambiya'da safariye çıkan bir turist grubu, kızgın filin hedefi oldu.
6 kişiden oluşan turist grubu, safari arabasıyla birlikte ormanın içinde tura çıktığı sırada fil saldırısı ile karşılaştı.
Turistlerden biri hareket halindeki arabada yaşananları kamera kaydına alarak, korkunç saldırıyı ortaya çıkardı.
NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.— Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2024
The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.
The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the… pic.twitter.com/Sy3t6JoA4S
Video başladığında, fil hala yaklaşık 50 metre uzakta görülebiliyor. Hayvanın keyfinin yerinde olmadığı varsayılarak, yüksek hızla araca doğru koştuğu görüldü.
Direksiyon başındaki şoför, filin hızla arabaya doğru koştuğunu fark ederek, gaza basmaya devam etti.
Ancak şoför, filin hızına yetişemedi. Fil, birkaç saniye sonra safari aracını devirdi.
Araçta bulunan 80 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilirken, şoförle birlikte 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.
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