Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!

Zambiya'da safariye çıkan bir turist grubuna fil saldırdı. Araca saldırarak deviren fil, bir kişinin ölümüne beş kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.04.2024 - 15:04
Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!
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Zambiya'da safariye çıkan bir turist grubu, kızgın filin hedefi oldu.

6 kişiden oluşan turist grubu, safari arabasıyla birlikte ormanın içinde tura çıktığı sırada fil saldırısı ile karşılaştı.

Turistlerden biri hareket halindeki arabada yaşananları kamera kaydına alarak, korkunç saldırıyı ortaya çıkardı.

 

Video başladığında, fil hala yaklaşık 50 metre uzakta görülebiliyor. Hayvanın keyfinin yerinde olmadığı varsayılarak, yüksek hızla araca doğru koştuğu görüldü. 

Direksiyon başındaki şoför, filin hızla arabaya doğru koştuğunu fark ederek, gaza basmaya devam etti.

Ancak şoför, filin hızına yetişemedi. Fil, birkaç saniye sonra safari aracını devirdi.

Araçta bulunan 80 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirtilirken, şoförle birlikte 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.


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