Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Demokratik Kongo, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Zambiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Player Alanı
Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Sebastien Desabre yönetimindeki Demokratik Kongo, ilk maçında Avram Grant'ın ekibi Zambiya ile karşı karşıya gelecek.
DEMOKRATİK KONGO - ZAMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
DEMOKRATİK KONGO - ZAMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- 'İhanetin bedeli'
- O öğretmen kovuldu!
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!