Türk asıllı 'sahte dolar kralı'na polis baskını: '103 milyon dolardan fazla...'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:44

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:44

Almanya'da Kiel Kriminal Soruşturma Dairesi, Jübek (Schleswig-Flensburg bölgesi) ve Hamburg'da iki şirket adresi ve bir dairede yaptığı aramalarda sahte dolar banknotlarıyla dolu toplam 75 kutu içeren dört paletin içinde 103 milyon dolardan fazla sahte para ele geçirdi.

Amerikan güvenlik makamlarının Kiel Kriminal Soruşturma Dairesi'ni bilgilendirmesinin ardından yürütülen soruşturma sonucunda zanlıya ulaşıldı.

İki ihracat şirketinin genel müdürü olan 42 yaşındaki şüphelinin daha önce de ABD'ye sahte para ihraç ettiğinden şüpheleniliyor.

Alman basının iddiasına göre, sahte paralar, Kiel polisi tarafından hakkında soruşturma yürütülen otomobil parçaları satıcısı Türk asıllı Talip G.'ye ait bir depoda bulundu.

Talip G.'nin şu anda ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olduğu öne sürülürken, Almanya'ya geri dönmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Şüpheli Talip G.'nin 2017 yılında ailesiyle birlikte Jübek'te (Schleswig-Holstein) bir eve taşındığı belirtildi. Talip G.'nin, Belaruslu eşi ve iki çocuğuyla birlikte Flensburg'dan geldiği ve müstakil evlerin bulunduğu bakımlı yeni inşa edilmiş bir mahallede büyük bir bahçesi ve otoparkı olan geniş ahşap evi kiraladığı kaydedildi.

Talip G.'nin evine yönelik altı sivil polisle yapılan operasyon, görünüşe göre bir ilk değildi: güvenlik güçlerinin, şüphelinin evini daha önce iki kez aradıkları da öne sürüldü.

Talip G.'nin, sahte paraları Türkiye'deki bir "toptancıdan temin ettiği" ve "ABD'ye götürmek üzere kendi ihracat şirketinde depoladığı" ileri sürülerek, paraları "ABD'de dolaşıma sokacağı" iddia edildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte paraların, ancak yakından bakıldığında sahte olduğu anlaşılabilen ve genellikle filmlerde ya da tiyatrolarda kullanılan "prop copy" ya da "film parası" olduğu ifade edildi.

Ancak, Amerikalı yetkililer ve Deutsche Bank'a göre bu banknotlar günlük ödeme işlemlerinde gerçek parayla karıştırılabiliyor.