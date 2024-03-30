Almanya'dan Putin'e suçlama: NATO'yu çatışmaya çekmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istediğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:16
Almanya'dan Putin'e suçlama: NATO'yu çatışmaya çekmek istiyor
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Funke medya grubu bünyesindeki gazetelere demeç veren Baerbock, Rus lider Putin ve Rusya'yla savaş konusunda sert açıklamalar yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin'in NATO'yu Ukrayna'daki çatışmaya çekmek istediğini iddia eden Baerbock, "Eğer Rusya Devlet Başkanı kazanırsa, Avrupa'da güvenlik ve uluslararası düzen tehdit altına girecek" dedi.

Rusya liderinin amacının bağımsız Ukrayna'yı yıkmak olduğunu da öne süren Baerbock, "O (Putin), rasyonel argümanların ulaşabileceği sınırların dışında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kesinlikle müzakere yapmak da istemiyor" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ukrayna'ya Taurus füzelerinin sevkiyatını Putin'den korktuğu için mi engellediğinin sorulması üzerineyse "Almanya, gözünün korkutulmasına izin vermeyecek ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Scholz, Putin'den korkmuyor" yanıtını verdi.

Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ve buna karşı olduğunu da sözlerine ekledi.


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