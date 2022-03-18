Türk bankalarında Rusya tedirginliği

18 Mart 2022 Cuma, 12:13

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Türk bankaları Batı’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımları delme korkusuyla dikkatli ve şüpheci bir yaklaşım sergilerken, savaş sonrası Türkiye’ye gelen Rus vatandaşları bankalarla ödeme, para transferi yapmak ve mevduat açmakta zorluk yaşıyor.

Konuya yakın bankacılık kaynakları ve yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre Türkiye’deki bankalar, Ruslarla bankacılık işlemleri konusunda yaptırımları delme korkusuyla oldukça dikkatli davranırken, bu işlemler ile ilgili süreçler önce bankaların yasal uyum bölümlerinde incelenip onay bekliyor.

YÜKLÜ NAKİTLE TÜRKİYE’YE GELENLER VAR

Bu durum ise Moskova’nın üç hafta önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, yanlarında tomarlarca nakit parayla Türkiye’ye gelen Ruslar için de hayal kırıklıklarına yol açıyor.

İstanbul’daki altı Rus vatandaşı, ABD yaptırımlarının bir parçası olarak Visa ve Mastercard’ın operasyonlarını askıya almaları nedeniyle temel bankacılık işlemleri yapmanın oldukça zor olduğunu söyledi.

Bankaların bu konuda oldukça dikkatli olduğunu söyleyen üst düzey bir bankacılık kaynağı, “Yaptırımlardan herkes korkar. ‘Müşterini tanı’ kuralını iyi yapmak lazım. Problem sadece hesap açmak da değil: Para nasıl gelecek, gelince ambargo gelirse ne olacak?.. Bunlar önemli” diye konuştu.

HER İŞLEM ONAYA TABİ

Bir başka bankacılık kaynağı ise, “İçinde Rus kelimesi geçen her işlem inceleme ve onaya tabi. Finansal kurumlar mevzuat ve uyum ofisi birimi önce inceliyor. Onay gelene kadar hesap açmak için hiçbir inisiyatif yok” diye konuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise konuyla ilgili Reuters’ın sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı :

“Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkemizde hem finansal otorite hem de finansal kuruluşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Kurumumuzun, yaptırım kararları kapsamında bulunmayan herhangi bir ülke vatandaşlarına yönelik sınırlayıcı bir talimatı bulunmamaktadır”