Rusya Lviv’de havalimanını vurdu!

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Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 23 gündür devam ediyor. Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentinde havalimanının yakınlarını hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 10:12

Rus hava kuvvetleri bugün sabah saatlerinde Polonya sınırına yakın Lviv kentinde uluslararası havalimanının yakınlarını vurdu.

Saldırının ardından gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.


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