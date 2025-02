Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon: Kuran yakan adam hastanelik oldu

Londra'da Türk Başkonsolosluğu önünde Kuran yaktığı belirtilen bir provokatör, çevredeki “bıçaklı bir adam tarafından” saldırıya uğradı.

Görüntülerde sırt çantalı, kapüşonlu bir adam elinde ateşe verilmiş bir kitap tutarken görülüyor. Provokatörün, Türk Konsolosluğu'nun dışında durduğu görülüyor.

Bir başka görüntüde ise çevreden olaya tepki gösteren bir kişinin, elinde bıçakla ismi açıklanmayan provokatörü tekmelediği ekranlara yansıyor.

ICYMI: Man burns Quran outside London Turkish Consulate, gets stabbed, spat on and kicked by the knifeman



The demonstrator was rushed to the hospital after the attacker was detained pic.twitter.com/jrO4GZZhzL