Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon: Kuran yakan adam hastanelik oldu

Londra'da Türk Başkonsolosluğu önünde Kuran yaktığı belirtilen bir provokatörün, çevredeki “bıçaklı bir adam” tarafından tekme tokat dövüldüğü görüldü.

Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon: Kuran yakan adam hastanelik oldu
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:40

Londra'da Türk Başkonsolosluğu önünde Kuran yaktığı belirtilen bir provokatör, çevredeki “bıçaklı bir adam tarafından” saldırıya uğradı.

Görüntülerde sırt çantalı, kapüşonlu bir adam elinde ateşe verilmiş bir kitap tutarken görülüyor. Provokatörün, Türk Konsolosluğu'nun dışında durduğu görülüyor.

Bir başka görüntüde ise çevreden olaya tepki gösteren bir kişinin, elinde bıçakla ismi açıklanmayan provokatörü tekmelediği ekranlara yansıyor.

 

Provokatörün, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak herhangi bir bıçak yarası almadığı belirtildi.

Bıçaklı kişinin ise silah bulundurma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Bir polis sözcüsü, Daily Mail'e şunları söyledi: 

“Bugün erken saatlerde Knightsbridge'de meydana gelen bir saldırının ardından bir adam tutuklandı. Polis, 13 Şubat Perşembe günü saat 14:11'de bir adamın saldırıya uğradığı ihbarı üzerine Rutland Gardens'a çağrıldı. Kurban parmağındaki yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Herhangi bir bıçak yarası almamıştır. Görevliler birkaç dakika içinde olay yerine intikal etmiş ve saldırgan silah bulundurma ve ağır bedensel zarar verme şüphesiyle bir adamı tutuklamıştır. Şahıs halen gözaltında tutulmakta olup soruşturmalar devam etmektedir.”


Etiketler: #Londra #Kuran

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