Türk DJ cinayetinin perde arkası

Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:47

Güncelleme: 21.09.2023 - 17:47

İngiltere’nin başkenti Londra'da, kaçırıldıktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan Türk kökenli DJ Mehmet Koray Alpergin'in cinayet zanlıları hakim karşısına çıktı.

"Bizim Koray" lakabıyla sahibi olduğu Bizim FM'de yayın yapan DJ'in ölümüyle ilgili yeni bulgular ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Alpergin’in kız arkadaşı Gözde Dalbudak ile bir restorandan çıktıktan sonra kaçırıldığı ve ikilinin ayrı yerlere götürüldüğü açıklandı.



Cinayete ilişkin bulguların yer aldığı duruşmada, Alpergin'in vücudunda 94 farklı yara izi bulunduğu, 14 kaburgasının kırıldığı ve boğma izlerinin olduğu kaydedildi.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, hakim karşısına çıkarılan Steffan Gordon, Tejean Kennedy, Samuel Owusu-Opuku, Junior Kettle ve Ali Kavak, masum olduklarını ve haksız yere suçlandıklarını iddia etti.

TÜRKÜ BARDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Dalbudak’ı kaçıranlar onu iki gün boyunca bir tuvalette tutarken, Alpergin’in avukatı, "Koray Alpergin aracından indikten sonra bir adam ona koştu ve üç kişi de onu takip etti. Alpergin kaçmaya çalıştı ama onu yakaladılar. Polis daha sonra Alpergin’in kanla kaplı tişörtünü buldu. Polis kavga ettikleri çıkarımını yaptı" dedi.

Saldırganların Dalbudak’ı beklemediklerini ve onu kaçırarak bir yerde tuttukları da belirtildi. Alpergin’i kaçıranların, "Ezgi Türkü Bar" isimli bir yere götürerek işkence ettikleri ortaya çıktı. Bu mekanın Tottenham Hotspur isimli futbol takımının stadyumuna yakın olduğu kaydedildi.

ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLMÜŞ

Mahkemede sunulan delilleri açıklayan yetkililer, "Alpergin’e çok korkunç işkence yöntemleri uygulanmış. Beyzbol sopasıyla dövülmüş, üzerine kaynar su dökülmüş ve diğer yöntemler denenmiş. Bu cinayetin uyuşturucu ve organize suçla bağlantısı olabilir" dedi.

Alpergin’in vücudunda 94 farklı yara izi bulunduğu da açıklandı. Kafasına aldığı darbeden beyin kanaması geçirdiği, boynunda boğma izleri olduğu kaydedilirken, 14 kaburgasının da kırıldığı aktarıldı. Yetkililer, "Alpergin bu korkunç yaralarla çok uzun süre yaşamadı. Birkaç saat içinde öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Haberde ayrıca, dava sürecinin devam ettiği bilgisi yer aldı.