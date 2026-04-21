'Türk etkisine bırakmamak gerekir' demişti: Von der Leyen'in sözlerine AB'den düzeltme

21.04.2026 20:34:00
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin ifadelerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkat çekilerek "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır" izahatında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözlerinin ardından AB Komisyonu Sözcülüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcülük, "Türkiye’nin anılması, özellikle Batı Balkanlar’daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır" vurgusunu yapan Sözcülük, bu durumun bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye’nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri olduğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini gösterdiğini ifade etti.

Sözcülük, "Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir muhatap konumundadır." açıklamasında bulundu.

NE DEMİŞTİ?

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki; Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Birliği'nde İsrail çatlağı büyüyor: İspanya, Slovenya ve İrlanda harekete geçti AB dışişleri bakanları Lüksemburg'da toplanırken, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını "tamamen kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi. Belçika, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasını da gündeme taşıdı.
Brüksel'den dikkat çeken sözler: Avrupa Rus, Türk ve Çin etkisine bırakılamaz Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu, bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini ifade etti.
Hükümetten köprü özelleştirmesinde Avrupa turu: Portekiz'den sonra sıra İspanya ve Fransa'da Türkiye'nin en stratejik kamu varlıkları olan Boğaz köprüleri ve otoyolların işletme hakkı devri için AKP Hükümeti rotayı Avrupa'ya çevirdi. Perşembe günü Portekizli Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya gelen Türk heyeti görüşmeler kapsamında Avrupa temaslarını Fransa ve İspanya ile sürdürecek.