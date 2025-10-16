Türk hacker grubu, ABD ve Kanada'yı karıştırdı: Sistemi hacklediler, anonsları ele geçirdiler

Yolcuların sosyal medyada paylaştığı videolara göre, Pensilvanya’daki Harrisburg Uluslararası Havalimanı’nda hoparlörlerden yetkisiz şekilde “Özgür Filistin” sloganları ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef alan ifadeler yayınlandı.

Benzer olayların, Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bulunan Kelowna Uluslararası Havalimanı, Victoria Uluslararası Havalimanı ve Ontario’daki Windsor Uluslararası Havalimanı’nda da yaşandığı bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez ve yolcuları haklı olarak korkuttu” dedi.

Duffy, Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Harrisburg Havalimanı ile birlikte olayı araştırdığını belirtti.

Yetkililer, saldırının “kamuya açık anons sistemine yetkisiz erişim” yoluyla gerçekleştiğini açıkladı.

“SİSTEMİ HACKLEDİLER, ANONSLARI ELE GEÇİRDİLER”

Saldırıyı “Türk Siber İslam” adlı grup üstlendi.

Havalimanı sözcüsü Scott Miller, CNN’e bağlı WGAL televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yetkisiz bir kullanıcı anons sistemine erişim sağladı ve kaydedilmiş mesajı yayınladı” dedi.

Miller, olay sırasında bir uçağın biniş işleminin devam ettiğini, “güvenlik gerekçesiyle uçağın arandığını ancak herhangi bir tehdit bulunmadığını” belirtti.

Miller, “Mesaj politik nitelikteydi, ancak hiçbir tehdit içermiyordu. Sistem kapatıldı ve olay polis tarafından soruşturuluyor” ifadesini kullandı.

KANADA DA BENZER SALDIRILAR

Aynı saatlerde, binlerce kilometre uzaklıktaki Kelowna Uluslararası Havalimanı’nda da hoparlörlerden benzer mesajlar yayınlandı.

Yolcular, sistem devre dışı bırakılınca görevlilerin megafonlarla anons yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Kelowna Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, saldırganların hem uçuş bilgi ekranlarına hem de anons sistemine eriştiği doğrulandı. Ekranlarda da “Free Palestine” yazılı mesajlar görüntülendi.

Victoria Havalimanı yetkilileri ise olayın “bulut tabanlı yazılım hatası yoluyla” gerçekleştiğini ve sorunun giderildiğini duyurdu.

Windsor Havalimanı’nda ise terminalin o sırada boş olması nedeniyle paniğin yaşanmadığı, sistemin kısa sürede kapatıldığı bildirildi.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Federal güvenlik kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Havaalanı operasyonlarının güvenliği etkilenmedi” ifadelerini kullandı.