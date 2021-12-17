Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı dış basında yankı uyandırdı: 'Patlama ya da çöküş'

17 Aralık 2021 Cuma, 13:55

TCMB’nin geçtiğimiz gün politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından Türk Lirası'nın değer kaybının sürmesi dış basının da gündemine girdi.

Financial Times'a konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Londra merkezli bir bankacı, “Bir ülkenin sadece çöpe atılmış bir para birimiyle ihracata yönelik bir ekonomi inşa edebileceğini düşünmek ekonomik olarak çılgınca” dedi.

Bloomberg, Merkez Bankası'nın güven vermediğini savunurken Reuters, TCMB'nin piyasaya müdahale ederek tükenmiş döviz rezervlerinden harcadığını belirtti.

FİNANCIAL TIMES: SPEKÜLASYONLARI ATEŞLEDİ

Financial Times, seçmenlerin ve iş dünyasının artan endişelerine rağmen Erdoğan’ın faiz indirimlerini sürdürme kararlılığının Türkiye’de bazı vatandaşların liradaki düşüşten faydalanması gerektiği yönündeki spekülasyonları ateşlediğini aktardı.

Gazete, dolar üzerinden fiyatlandırılan girdilerin fiyatlarının fırlaması nedeniyle yerli üreticilerin fırtınalı bir bahar mevsimine hazırlandığını söyledi.

FT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası'na faiz oranlarını tekrar tekrar indirme talimatı verdikten sonra yılın başından bu yana para biriminde yüzde 50’lik bir düşüş yaşadığını hatırlattı.

“PATLAMA YA DA ÇÖKÜŞ” STRATEJİSİ

İsminin açıklanmasını istemeyen Londra merkezli bir bankacı, “Bir ülkenin sadece çöpe atılmış bir para birimiyle ihracata yönelik bir ekonomi inşa edebileceğini düşünmek ekonomik olarak çılgınca” dedi. Bankası, “Öyle olsaydı, Zimbabwe bir teknoloji süper gücü olurdu” diye konuştu.

Türkiye’de asgari ücrete yüzde 50 zam geldiği hatırlatılan bir başka yazıda görüşüne başvurulan BlueBay Asset Management analisti Timoty Ash ise Erdoğan’ın “patlama ya da çöküş” stratejisi olarak adlandırdığı bir stratejiyle sandık başına gitmeye hazırlandığını söyledi.

BLOOMBERG: “YETERLİ GÜVENİLİRLİĞE” SAHİP DEĞİL

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise ‘Türkiye, art arda dördüncü indirimin ardından faiz indirimlerini bitirme sözü’ başlıklı haberi ile faiz indirimini değerlendirdi.

Bloomberg’e konu ile ilgili bilgi veren, Londra merkezli InTouch Capital Markets isimli yatırım danışmanlığı şirketinin analisti Piotr Matys, gevşeme döngüsünün duraklatılacağına ilişkin TCMB’nin “yeterli güvenilirliğe” sahip olmadığını söyledi.

Matys, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, bankanın önümüzdeki yılın ilk yarısında gerçekten faiz indiriminden kaçınıp kaçınamayacağı piyasanın doğru bir şekilde değerlendirmesi için önemli olacak” dedi.

REUTERS: "TÜKENMİŞ OLAN DÖVİZ REZERVLERİNİ HARCADI"

Reuters haber ajansı, TCMB’nin faiz indiriminin dövizi yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için daha da çekici hale getirdiğini belirtti. Reuters, ekonomistler ve muhalefetin mevcut ekonomi politikasını pervasız olmakla eleştirdiğini, Erdoğan’ın yeni ekonomik planında ihracat ve krediye öncelik verildiği belirtildi.

Reuters haberinde, “Enflasyonun yüzde 21’in üzerine çıkmasıyla Türklerin bütçeleri keskin bir şekilde aşındı” ifadelerini kullandı.

Reuters ayrıca, “Merkez Bankası, son iki hafta içinde döviz piyasasına dört kez müdahale ederek liradaki düşüşü yavaşlatmak için dolar sattı ve zaten tükenmiş olan döviz rezervlerini harcadı” dedi.

DOLAR/TL SON DURUM

Haftanın son iş gününde dolar/TL kuru 17 liranın, euro ise 19 liranın üzerine çıktı. Bu gelişmelerin ardından Merkez Bankası piyasalara beşinci kez müdahale etti.

Müdahalenin ardından saat 13.55 itibariyle dolar 16,60 euro ise 18,81'e kadar geri çekildi.

-Sözcü