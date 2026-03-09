Türk sermayeli şirketten İsrail’e ‘silah satışı’ iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 12 bin adet BLU-110A/B tipi, 1.000 pound’luk bomba gövdesi ve teknik destek içeren 151.8 milyon dolarlık acil mühimmat satışını onayladı. Ana yüklenici, İstanbul merkezli Repkon’un ABD’deki iştiraki Repkon USA olacak ve bombalar şirketin Garland, Texas’taki tesisinden sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, satışın ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında acil olduğu gerekçesiyle Silah İhracatı Kontrol Yasası’nın 36(b) maddesine dayanarak Kongre incelemesinden muaf tutulduğunu bildirildi. Ayrıca satışın İsrail’in tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağı belirtildi.

Repkon ise bazı haberlerde şirketin doğrudan satış yaptığı veya karar verici olduğu izlenimi oluştuğunu belirterek bunun doğru olmadığını açıkladı. Şirket, bu tür iddiaların itibarlarına zarar verdiğini ve gerekli hukuki adımların saklı tutulduğunu duyurdu. Anlaşmanın, ABD’deki bir Türk savunma şirketine ait tesiste üretilecek MK-80 serisi bombaları da kapsayan yaklaşık 660 milyon dolarlık daha geniş bir satış paketinin parçası olduğu öne sürüldü. Repkon’un ABD iştiraki Repkon USA, Mart 2025’te General Dynamics’ten Garland’daki MK80 serisi bomba gövdelerinin tek yerli üretim tesisini satın almıştı.